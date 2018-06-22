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Тимати и Егор Крид устроили в центре Москвы «транспортный коллапс»

Сегодня, 09:22

В центре Москвы образовался дорожный затор из-за рэп-исполнителей Егора Крида и Тимати. Несколько улиц города наводнили фанаты артистов, а в течение нескольких часов автолюбители пребывали в пробке.

Тимати открыл в центре Москвы свой салон красоты и поэтому поводу 21 июня была организована фуршетная вечеринка с коктейлями. Когда на место события прибыли Тимати и Егор Крид на дорогих автомобилях, на улицах появилось множество поклонников певцов. Через пару минут на улице, на которой открылся салон красоты, невозможно было даже пройти. Даже сигналящим автомобилям не удалось заставить фанатов уйти с проезжей части. В итоге Егор Крид и Тимати продержали столичных автомобилистов несколько часов в пробке.

На организованное мероприятие, приуроченное к открытию нового салона красоты прибыло множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Посетители осмотрели помещение и узнавали цены на услуги и процедуры, а кое-кто даже заказал себе их. Миша Марвин из BlackStar заказал себе маникюр, а певице Назиме понравилась маска для волос.

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