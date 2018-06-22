Toyota построит беспилотник e-Palette с велосипедными педалями

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Американский филиал японской машиностроительной компании Toyota запатентовал новую технологию для своих самоуправляемых автомобилей. Отмечается, что инженеры автопроизводителя построят беспилотную машину, оснащенную велосипедными педалями.

По мнению представителей компании Toyota, созданная система будет востребована среди клиентов райдшеринга. Пассажиры смогут крутить педали, что сокращает расход и энергии и цену поездки. Также автомобиль будет реже останавливаться.

В начале нынешнего года Toyota презентовала прототип беспилотной машины e-Palette, который должен предоставить видение нового мобильного сервиса будущем. Его длина составит от 4 до 7 метров. Также авто можно преобразовать в передвижной магазин без водителя. Службы такси получат возможность использовать Toyota e-Palette для райдшеринга, а Pizza Hut организует передвижную точку для реализации пиццы.

Испытания новой платформы Toyota e-Palette начнут в 2020 году. Вероятно, ПО для беспилотника будут обновлять через сервис облачного хранения.