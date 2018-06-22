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В Воронеже сфотографировали «Ferrari для бедных»

Сегодня, 07:32

Главное – самовнушение. Владелец Fiat Barchetta думает, что ездит на суперкаре.

В Воронеже на одной из парковок местные жители сфотографировали «Ferrari для бедных». Необычный автомобиль Fiat Barchetta привлек внимание горожан шильдиком Ferrari, который владелец прикрепил к задней части родстера. Зачем автолюбитель сделал это, остается только догадываться.

В комментариях под фото в соцсетях начали подшучивать над воронежским автомобилистом. Пользователи выдвинули предположение, что таким образом водитель Fiat Barchetta обманывает доверчивых девушек, утверждая, что ездит на Ferrari.

Стоит отметить, что Fiat Barchetta является единственной моделью итальянского производителя, которая выпускается в кузове родстера. Fiat планировал создать спорткар с открытым верхом в стиле 60-х годов. Машина дебютировала в 1995 году на автосалоне в Женеве.

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