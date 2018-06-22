Седан Toyota Camry возвращается в Европу на смену Avensis

Сегодня, 07:13

Новинка станет доступна для покупки уже в 2019 году, но исключительно как гибрид. На европейском рынке Toyota Camry будет конкурировать с Ford Mondeo Hybrid и Volkswagen Passat GTE.

Японский производитель решил спустя 14 лет вернуть бизнес-седан Toyota Camry в Европу. Он заменит модель Toyota Avensis и будет предлагаться с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 «лошадок», работающим в паре с электромотором на 120 л.с.

Цены и комплектации новинки рассекретят позднее. На рынке Великобритании модель доступна по цене от 18 910 фунтов стерлингов (1 583 000 рублей). Известно, что в основу Toyota Camry легла архитектура TNGA, которая с 2020 года будет использоваться в половине моделей производителя. Габариты седана составят 4885х1840х1455 мм.

В России Toyota Camry новой генерации появился в начале апреля этого года. Седан доступен с 2-литровым 150-сильным, 2,5-литровым 181-сильным и 3,5-литровым 249-сильным бензиновыми моторами. Трансмиссия для топового – 8-скоростная АКПП, а остальные работают с 6-ступечатой коробкой. Цены на седан в РФ начинаются от 1 400 000 рублей.