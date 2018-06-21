Кроссовер Volvo XC90 нового поколения получит автопилот

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Новинка, которая выйдет через три года, сможет похвастаться системой беспилотного вождения четвертого уровня. При этом кроссовер не «потеряет» внешние органы управления.

Volvo XC90 нового поколения получит автопилот, который предусматривает полностью автономную езду автомобиля без участия водителя. Ожидается, что систему назовут Highway Assist. Несмотря на это, кроссовером также можно будет управлять самостоятельно. В 2021 году шведская компания планирует согласовать с властями США все необходимые нюансы и получить разрешение на использование автопилота.

На сегодняшний день некоторые автомобили марки Volvo доступны с системой полуавтономного вождения Pilot Assist. Она обеспечивает удержание автомобиля в полосе движения на скорости до 130 км/ч.

Также отметим, что Volvo XC90 текущей генерации активно используется сервисом Uber в качестве беспилотного авто.