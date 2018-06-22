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LADA Granta обогнала «сестру» Vesta по продажам в мае

Сегодня, 07:00

До появления LADA Vesta модель Granta являлась самой продаваемой отечественной машиной в России. С выходом «Весты» она уступила свое лидерство более современному автомобилю, но по итогам мая обогнала его по продажам в РФ, на что обращает внимание агентство «АВТОСТАТ».

По итогам прошлого месяца россияне приобрели 31 834 машины производства компании «АвтоВАЗ». Это на 27,5% больше, чем в мае минувшего года. Моделью №1 среди машин отечественного автогиганта в прошлом месяце стала LADA Granta. За отчетный период россияне приобрели 9 143 единицы. Это на 18,7% больше, чем в прошлом году.

Вторую позицию занимает LADA Vesta. За прошлый месяц модель разошлась по России в количестве 8 700 единиц. Данный показатель превышает майский результат машины в 2017 году на 33,6%. Тройку лидеров замыкает Largus в формате универсала. Россияне приобрели 4 649 «сараев», что на 73% больше в годовом сравнении.

 

 

На четвертой позиции разместился кросс-хэтч LADA X-Ray с майским результатом в 3 608 проданных машин. Пятое место занимает LADA 4х4. Россияне приобрели 2 215 отечественных внедорожников. Шестую позицию заняла Kalina с результатом в 1 857 проданных автомобилей. Седьмое место заняла Priora, проданная тиражом в 1 080 единиц.

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