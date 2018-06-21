В центре Воронежа дорожники устроили «фекальный ад»

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В Центральном районе столицы Черноземья сотрудниками ООО «РВК-Воронеж» из канализационного люка было извлечено порядка 200 кг асфальта. Засор шахты вызвал серьезные коммунальные проблемы на ул. Пятницкого. Об этом предприятие сообщило 21 июня.

В сообщении говорится, что асфальт был выброшен в колодец во время дорожных работ. Это сформировало засор, что спровоцировало утечку на трубопроводе диаметром 200 мм, из-за чего фекальные массы начали вытекать на проезжую часть недалеко от элитного дома на улице Пятницкого №46. ООО «РВК-Воронеж» в своем пресс-релизе показало фотографии с места инцидента.

Чтобы ликвидировать ЧП, водоканальное предприятие было вынуждено направить своих сотрудников на место происшествия для очистки двух канализационных колодцев. Специалисты перекачали 250 кубометров стоков, промыли 40 метров канализационных труб. По словам представителей ООО «РВК-Воронеж», в ход пошел даже отбойный молоток. Кроме того, в центре пришлось ограничить движение транспорта, из-за чего возникла серьезная пробка. Проблема также стала причиной отключения десяти многоквартирных домов от канализационной сети. В сети пишут, что дорожники устроили настоящий «фекальный ад».

Если бы дорожники не допустили ошибки в своей работе, инцидент не произошел бы. Поэтому ООО «РВК-Воронеж» намерено получить компенсацию от организации, виновной в происшествии.