Эксперты назвали ТОП-5 самых надёжных мировых автопроизводителей

Сегодня, 16:40

Специалисты из J.D. Power and Associates, проводящие независимые исследования удовлетворённости покупателей, обнародовали ТОП-5 производителей самых надёжных и качественных машин.

Рейтинг создавался на основе опроса, в котором поучаствовали 75 500 владельцев новых машин из США. Респонденты отвечали на 233 вопроса о тех проблемах, которые они нашли в своём авто после 90 дней эксплуатации. В ходе исследования аналитики выяснили, сколько дефектов в среднем приходится на 100 машин каждого бренда.

Всего 68 неполадок пришлось на каждые 100 авто корейской марки Genesis, которая впервые оказалась в подобном рейтинге. На втором месте находится прошлогодний лидер Kia с показателем в 72 поломки на 100 авто. В ТОП-5 самых надёжных марок также вошли Hyundai (74 проблемы), Porsche (79) и Ford (81).

Самыми ненадёжными автомобилями были признаны британские Land Rover, у которых было зафиксировано 160 неполадок на 100 машин. Также в нижней части рейтинга оказались Jaguar и Volvo 148 и 122 дефекта соответственно.

Эксперты, проводившие исследование, добавили, что за год качество машин в среднем стало выше на 4%. Это говорит о том, что большинство автопроизводителей прислушиваются к мнению клиентов.