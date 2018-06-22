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Renault готовит новый Megane RS к рекорду на Нюрбургринге

Сегодня, 06:00

Компания Renault начала тестировать самый быстрый вариант хэтчбека Megane RS последней генерации, которая выйдет на рынок с приставкой Trophy в имени. «Заряженный» автомобиль попытается установить рекорд среди переднеприводных моделей на «Северной петле» Нюрбургринга.

Как пишет Autocar, Renault Megane RS Trophy оснастят 4-цилиндровым турбодвигателем объёмом 1,8 л, мощность которого выросла с 280 до 300 лошадиных сил, а крутящий момент – с 390 до 400 Нм. В тандеме с мотором может трудиться как 6-скоростная механическая трансмиссия, так и «робот» EDC.

Новинка будет отличаться от обычной модели модернизированной подвеской, алюминиевыми дисками на 19 дюймов, пересмотренными задним спойлером и передним диффузором. Помимо этого, автомобиль, который отправится на «Северную петлю», лишат задних сидений, шумоизоляции и некоторых деталей отделки салона ради снижения веса.

Ожидается, что Renault Megane RS Trophy представят в октябре нынешнего года на автосалоне в Париже. Попытку установить рекорд машина предпримет незадолго до дебюта или вскоре после него.

 

 

На сегодняшний день быстрее других переднеприводных автомобилей «Северную петлю» преодолел 320-сильный Honda Civic Type R. Ему удалось это сделать всего за 7 минут и 43,8 секунды.

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