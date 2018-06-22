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Mahindra представила «компактный» девятиместный кроссовер UV300

Сегодня, 05:00

Компания Mahindra показала обновлённый TUV300, предназначенный только для индийского рынка. Несмотря на небольшую длину (4 400 мм), автомобиль может похвастаться сразу девятью посадочными местами.

В 2015 году Mahindra презентовала семиместный кроссовер TUV300, который не превышал 3 995 мм в длину. Дело в том, что два откидных стула разместились в багажном отсеке. Напомним, в Индии действую налоговые льготы на машины, длина которых равна не более 4 000 мм, а под капотом находится мотор объёмом до 1,5 л.

Габариты новой Mahindra TUV300 Plus выросли, что позволило добавить ещё два места. Теперь в багажнике находятся две лавки, где могут разместиться четыре человека. Отметим, что для пассажиров этих задних сидений нет даже ремней безопасности. При сложенных креслах можно перевозить до 696 л груза.

Как и раньше, в основу автомобиля легла рамная платформа. В компании называют Mahindra TUV300 Plus из-за большого дорожного просвета в 184 мм, при этом модель предложат только с системой заднего привода. Расстояние между осями по-прежнему составляет 2 680 мм.

 

 

Под капотом кроссовера установили 2,2-литровый атмосферный мотор, выдающий 120 «лошадок». Пару ему составляет только 6-скоростная механическая трансмиссия.

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