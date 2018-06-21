Daimler предрекает падение продаж из-за торговой войны США и Китая

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Торговый спор между США и Китаем заставил немецких машиностроителей пересмотреть свои прогнозы на нынешний год. В Daimler считают, продажи концерна ухудшатся на фоне «войны». Об этом проинформировал Bloomberg.

Летом китайцы поднимут налог на импортные товары в ответ на такие же действия со стороны США. На фоне этого Daimler с большой вероятностью прогнозирует падение своих продаж в 2018 году.

В США введена 25-процентная ввозная пошлина на импорт из Китая. Китайцы уже 6 июля ответят ввозным налогом такого же размера на американские товары. По словам представителей концерна Daimler, внедорожники Mercedes-Benz будут продаваться хуже на фоне торгового спора США и КНР. Кроме того, данное подразделение немецкой компании повысит расходы из-за ситуации. Такие факторы плохо отразятся на прибыли производителя.

На продажи Daimler также плохо повлияет новый экологический стандарт WLTP, внедряемый в Еропе. Из-за него немцам придется отзывать дизельные фургоны Mercedes-Benz Vans. Кроме того, в Латинской Америке может упасть спрос на автобусы Daimler Buses.

Mercedes-Benz Cars, по словам экспертов, немного потеряет по сравнению с минувшим годом, чего нельзя сказать о подразделении Vans, прибыль которого существенно сократится. Buses может сохранить прошлогодние показатели. В целом Daimler в 2018 году может заработать немного меньше, чем в прошлом году, хотя в начале года концерн рассчитывал на хороший результат.