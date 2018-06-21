Воронежские гаишники начали «охоту» на пешеходов

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Воронежские водители часто предупреждают друг друга в социальных сетях о местах, где стоят сотрудники ГИБДД, однако на этот раз «охота» на нарушителей коснулась других участников дорожного движения – пешеходов.

Интернет-пользователь, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в Советском районе Воронежа на улице Маршака инспектора ДПС останавливают пешеходов, пересекающих проезжую часть в неположенных местах. Пока «гаишники» ограничиваются предупреждением.

Многие автомобилисты в комментариях поддержали акцию, организованную Госавтоинспекцией, поскольку перебегающие дорогу пешеходы нередко создают аварийную ситуацию. Горожане считают, что с нарушителями нужно бороться.

Один из воронежцев возмутился, что водителей, нарушивших ПДД сразу штрафуют, а пешеходов – только предупреждают. «Предупреждают за 500 рублей», – пошутил другой пользователь.