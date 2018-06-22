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«Странный» универсал Mazda Familia Van выходит на японский рынок

Сегодня, 04:00

Новая версия универсала Mazda Familia Van с опциональным полным приводом стала доступна на японском авторынке по цене от 918 000 в пересчёте на рубли. Автомобиль получил новые моторы, коробку передач и перенастроенную подвеску.

Предыдущий вариант Mazda Familia Van внешне имел много общего с Nissan NV150 AD. На этот раз в разработке новинки приняли участие специалисты Toyota, в связи с чем она напоминает Toyota Probox.

Под капотом Mazda Familia Van разместился 1,5-литровый бензиновый мотор, способный выдавать 109 лошадиных сил. Покупателям предложат выбор между механической и автоматической КПП. Вместе с тем особенностью универсала станет возможность заказать за доплату полный привод.

Уже в начальной комплектации авто получило подушки безопасности, аудиосистему, климат-контроль, электрические стеклоподъёмники, парковочные датчики, центральный замок и противоугонную систему. Опционально предложат круиз-контроль, подогрев передних кресел и зеркал и систему курсовой устойчивости.

 

 

В зависимости от исполнения Mazda Familia Van обойдётся от 1 590 000 до 1 870 000 иен (около 918 000-1 085 000 рублей). Прежняя версия универсала не продавалась в России, и пока о выходе модели на другие рынки ничего не сообщается.

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