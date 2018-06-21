Воронежский предприниматель заработал 14 млн рублей на незаконной продаже бензина

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Один из жителей Воронежа решил заработать на незаконной продаже бензина, в результате чего заработал 14 млн рублей. Нарушитель отправится под суд, так как его деятельность была выявлена правоохранительными органами.

Воронежец занимался реализацией легковоспламеняющихся нефтепродуктов через пункты АЗС на трассе М-4 «Дон». Горожанин продавал горючее с мая 2016 года по август 2017 года, за счет чего заработал более 14 млн рублей, и потратил их на свои нужды.

Мужчине не удалось скрыть свою деятельность от правоохранительных органов. На воронежца завели уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. В рамках предварительного следствия горожан полностью признал свою вину.

По факту выявления незаконной продажи бензина жителем Воронежа было проведено разбирательство, в ходе которого была собрана доказательственная база с показаниями свидетелей, заключением экономической судебной экспертизы и материалами УФСБ и ГУ МВД РФ по региону. Уголовное производство передано в суд.