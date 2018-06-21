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Jeep полностью рассекретил обновленный кроссовер Renegade 2019

Сегодня, 14:02

Компания Jeep рассекретила рестайлинговый кроссовер Renegade, предназначенный для европейского рынка. Ранее был продемонстрирован экстерьер модели, а теперь представители марки показали салон и раскрыли подробности о линейке моторов.

После обновления кроссовер Jeep Renegade получил иной передний бампер, светодиодные фонари и пересмотренную переднюю решётку. Вместе оранжевых поворотников были установлены белые, а два «Х» в середине задних фар стали красными.

В салоне появились держатель для телефона, иной блок управления климатической системой, новый мультимедийный центр с 5-дюймовым экраном в «базе» и 8,4-дюймовым дисплеем в самом дорогом исполнении.

Обновлённый Jeep Renegade обзавёлся новым базовым мотором – 1,0-литровым 120-сильным агрегатом с тремя цилиндрами, который сочетается с «механикой». С таким двигателем предложат переднеприводную версию. Кроссоверы с системой полного привода оснастят 4-цидиндровым мотором объёмом 1,3 с двумя вариантами мощности: 150 или 180 л. с.

 

 

 

 

Такие авто предложат с роботизированной или автоматической трансмиссией. Renegade получил и дизельную линейку моторов, которая представлена 120-сильным агрегатом объемом 1,6 л и 2,0-литровым двигателем с отдачей в 140 или 170 сил. Автомобиль также оснастили новыми дорожными ассистентами.

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