Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных авто в Европе с начала 2018 года

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Эксперты назвали ТОП-10 популярнейших легковых автомобилей в Европе по итогам января-мая текущего года. Подсчёты производили аналитики Focus2Move.

По уровню спроса в европейских странах по-прежнему лидирует Volkswagen Golf с показателем в 242 700 проданных экземпляров, что на 8,1%. Второе место занял Volkswagen Polo, существенно уступив лидеру. Его продажи за отчётный период снизились на 3,6% или до 161 100 единиц.

Замкнул ТОП-3 европейских бестселлеров хетчбэк Renault Clio, выбор на котором остановили 160 900 человек, это на 0,3% лучше результата годичной давности. Благодаря 135 900 проданных автомобилей (-4,0%) Ford Fiesta удалось занять четвёртую позицию. На пятой строчке разместился Nissan Qashqai с результатом в 132 100 реализованных машин (+1%).

Далее следуют чешская Skoda Octavia (125 400 ед.; +9,6%), немецкий Volkswagen Tiguan (125 300 ед.; +2,7%), американский Ford Focus (116 900 ед.; +3,7%), Peugeot 208 (112 900 ед.; +2,9%) и Citroen C3 (101 000 ед.; -3,7%). Аналитики подчеркнули, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года в рейтинге произошли существенные перемены, за исключением сохранившего статус лидера Volkswagen Golf.