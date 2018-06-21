Chevrolet анонсировала новый Blazer‍ мужчиной в пиджаке

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Уже в текущем году американская марка Chevrolet возродит внедорожник Blazer, выпуск которого продолжался с 1969 до 2011 года. Производитель уже начал тизерную кампанию и первым делом обыграл значение слова Blazer (пиджак).

Представители Chevrolet опубликовали с официального аккаунта в Facebook фотографии мужчины в стильном пиджаке. Отметим, что Blazer в переводе с английского значит «пиджак». На сегодняшний день компания не раскрывает точную дату официальной премьеры новинки.

Ожидается, что новый Blazer постоят на основе платформы C1XX, которая ранее легла в основу последних Cadillac XT5, Chevrolet Traverse и GMC Acadia. Пока все данные о линейке двигателей сохраняются в тайне.

По мнению экспертов, автомобиль может получить моторы от модели Acadia. В таком случае в моторном отсеке Chevrolet Blazer разместится 3,6-литровый V6, отдача которого составляет 314 л. с. Кроме того, внедорожник предложат с 4-цилиндровым агрегатом объёмом 2,5 л, развивающим 197 сил.

Скорее всего, модель не получит версию с механической КПП, поскольку в США подобные автомобили пользуются низким спросом. Зато автомобиль можно будет приобрести как с передним, так и с полным приводом. В модельном ряду Blazer расположится между Equinox и Traverse, которые предлагаются по цене от 1 500 000 и 1 900 000 рублей соответственно.