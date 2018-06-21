Lexus выпустил юбилейную версию купе RC F 10th Anniversary

Сегодня, 11:46

Японские машиностроители представили спецверсию спорт-купе Lexus RC F, которая получила название 10th Anniversary. Она посвящена десятилетию первого «подогретого» автомобиля премиального бренда.

Технически спорт-купе Lexus RC F 10th Anniversary осталось неизменным. Моторный отсек автомобиля занимает силовая установка V8 5.0, производительность которой составляет 477 л.с. Агрегат укомплектован восьмидиапазонной АКПП. Машина ускоряется до «сотни» за 4,5 с. Максимальная скорость купе составляет 270 км/ч.

Юбилейный Lexus RC F 10th Anniversary получил внешние изменения. Так, автомобиль обзавелся несколько иными крышей и капотом. Радиаторная решетка автомобиля получила окантовку, диффузор новинки сделан из углепластика. Также машина обзавелась боковыми кузовными панелями.

Lexus RC F 10th Anniversary поставлен на колесные диски размерностью 19 дюймов. Кроме того, автомобиль получил синие тормозные суппорты. Юбилейное купе дополнено новыми материалами отделки интерьера, перфорированной кожей и прострочкой белого цвета в салоне. Ценник новинки пока не озвучивается.