LADA Largus лидирует на рынке минивэнов России

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В мае 2018 года россияне приобрели 4 807 новых минивэнов, что на 72,6% больше результатов прошлого года. Лидером в данном сегменте остается отечественная LADA Largus.

В минувшем месяце в России было реализовано 4 649 минивэнов LADA Largus. Стоит отметить, что это на целых 73% превышает показатели продаж за май 2017 года. Второе место в рейтинге самых популярных минивэнов в мае досталось Toyota Alphard. Модель была куплена в количестве 39 единиц, что свидетельствует о росте на +95%.

Тройку лидеров сегмента замыкает Peugeot 5008 с показателем продаж в 31 экземпляр. Далее идут BMW 2-Series Active Tourer (18 единиц) и Citroen C4 Picasso (17 штук).

Эксперты отмечают рост сегмента минивэнов в России также и по итогам января-мая текущего года. За отчетный период россияне приобрели 18 597 таких автомобилей, что на 68,7% больше прошлогодних результатов. С начала года лидером сегмента также остается LADA Largus – 17 974 проданных экземпляров. Далее идут Toyota Alphard (148 ед.), Peugeot 5008 (85 ед.), Citroen C4 Picasso (77 ед.) и Citroen C3 Picasso (77 ед.).