VistaNews.ru


LADA Largus лидирует на рынке минивэнов России

Сегодня, 09:50

В мае 2018 года россияне приобрели 4 807 новых минивэнов, что на 72,6% больше результатов прошлого года. Лидером в данном сегменте остается отечественная LADA Largus.

В минувшем месяце в России было реализовано 4 649 минивэнов LADA Largus. Стоит отметить, что это на целых 73% превышает показатели продаж за май 2017 года. Второе место в рейтинге самых популярных минивэнов в мае досталось Toyota Alphard. Модель была куплена в количестве 39 единиц, что свидетельствует о росте на +95%.

Тройку лидеров сегмента замыкает Peugeot 5008 с показателем продаж в 31 экземпляр. Далее идут BMW 2-Series Active Tourer (18 единиц) и Citroen C4 Picasso (17 штук).

Эксперты отмечают рост сегмента минивэнов в России также и по итогам января-мая текущего года. За отчетный период россияне приобрели 18 597 таких автомобилей, что на 68,7% больше прошлогодних результатов. С начала года лидером сегмента также остается LADA Largus – 17 974 проданных экземпляров. Далее идут Toyota Alphard (148 ед.), Peugeot 5008 (85 ед.), Citroen C4 Picasso (77 ед.) и Citroen C3 Picasso (77 ед.).

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России за 2017 год

Составлен ТОП-10 самых продаваемых авто на корпоративном рынке России

LADA Largus стала самым продаваемым "сараем" в России

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем