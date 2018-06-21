В Москве и Подмосковье с начала 2018 года упали продажи авто с пробегом

Сегодня, 10:30

Москвичи стали реже покупать подержанные автомобили, на что обращает внимание «АВТОСТАТ». При этом в агентстве отметили, что в целом по России спрос на транспорт с пробегом продолжает расти.

По результатам исследования аналитиков, спрос на подержанный транспорт снизился в Москве, Московской области и еще в 34 регионах РФ. За январь-май жители России приобрели 2 млн легковых транспортных средств с пробегом. Положительный тренд данного показателя в годовом сравнении составила 1,3%.

В Москве спрос на подержанный транспорт за январь-май сократился на 3,2%. В Московской области падение продаж автомобилей с пробегом составило 1,9%. Самой отрицательной динамикой среди регионов РФ отличилась Ингушетия с результатом в -17,4%.

Эксперты отметили, что в некоторых регионах России наблюдается активный рост спроса на подержанный транспорт. К примеру, в Удмуртии продажи автомобилей с пробегом показали «плюс» в 45,8%. В Чечне спрос на подержанные машины вырос на 22,8%, а Дагестан отличился «плюсом» в 16,8%.