Президент Туркмении по своим чертежам собрал гоночный внедорожник

Сегодня, 12:03

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов создал спортивный внедорожник. Примечательно, что президент лично занялся сборкой машины по собственным чертежам, пишут туркменские издания.

Идея заняться созданием авто посетила Гурбангулы Бердымухамедова после посещения Центра автомобильного спорта. Там глава государства вместе со своим сыном Сердаром рассмотрел новые автомобили, после чего Бердымухамедову захотелось модернизировать одну из представленных моделей.

В ходе доработки внедорожника были заменены несколько запчастей и усилены крепления кресел, причём ряд элементов конструкции были воссозданы заново. Президент подчеркнул, что главное требование к спортивной машине надёжность и прочность.

После того, как он собрал по своим чертежам обновлённую версию внедорожника, её испытали на базе Центра автоспорта. Во время тестов

Гурбангулы Бердымухамедов находился за рулём нового автомобиля, а его сын Сердар взял на себя обязанности штурмана. Стоит отметить, что глава Туркмении уже давно увлекается автоспортом, он часто принимает участие в гонках и имеет за плечами несколько побед.

Напомним, в Туркмении с 9 по 14 сентября состоятся ралли-соревнования международного уровня «Амуль-Хазар 2018».