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Воронежцы спорят о качестве бензина на самой дешевой АЗС

Сегодня, 09:09

В связи с резким подорожанием топлива по всей России воронежские автомобилисты начали поиск самых дешевых АЗС в городе. Такой оказалась заправка «Донако», где цены на бензин и дизель ниже, чем в целом по городу.

Многие воронежцы начали интересоваться качеством топлива, продаваемого данной АЗС. В связи с этим в группе «Подслушано у Водителей Воронежа» в социальной сети была создана соответствующая тема. Как выяснилось, мнение местных автомобилистов оказалось кардинально противоположным.

Некоторые писали, что заправляются там уже не впервые и не чувствуют разницы. Другие утверждали, что «Донако» продает тот же бензин, что и «Роснефть». Однако были и те, кто писал о плохом качестве данного бензина. «Я на Донако заправился, машина вообще встала, было в феврале», «А мне их бензин вообще не подходит, не едет машина», - спорят в соцсетях.

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