Народные умельцы превратили «Запорожец» в сумасшедший кроссовер

Сегодня, 08:38

В российском городе Барнаул был замечен тюнингованный «Запорожец», над которым была проведена серьёзная работа. Автомобиль получил новый двигатель, трансмиссию, тормоза и колёсные диски.

Барнаульские народные умельцы решили переделать ЗАЗ-968М, сошедший с конвейера в далёком 1991 году. На смену оригинальному двигателю с воздушным охлаждением пришёл 2,0-литровый мотор с отдачей в 150 лошадиных сил, который был позаимствован у Honda Torneo, известного на европейском рынке как Accord.

Также эта машина стала для «донором» передней подвески и автоматической трансмиссией. Тормозную систему «Запорожец» получил от японского Lexus RX330. Кроме того, некоторые запчасти были взяты у модели Toyota Vitz.

Ради установки больших колёс, которые придали тюнингованному автомобилю солидный вид, владельцу пришлось расширить колёсные арки. Изначально на машину планировалось поставить 18-дюймовые диски, но в итоге были использованы 20-дюймовые. Так, барнаульцам удалось переделать привычный «Запорожец» в сумасшедший кроссовер.