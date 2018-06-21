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Volvo официально представила в США седан Volvo S60 нового поколения

Сегодня, 07:45

Компания Volvo презентовала свежую генерацию седана S60 в рамках специального мероприятия на новом заводе в Чарльстоне, Южная Каролина. Примечательно, что модель со сменой поколений лишилась дизельных двигателей.

Новый Volvo S60 построили на легкой платформе SPA, которая также применялась на кроссоверах XC90 и XC60, универсале V60 и машинах «90-й серии». Примечательно, что основные агрегаты и узлы новый седан позаимствовал у V60. Новинка получила двухрычажную независимую подвеску спереди и многорычажную заднюю подвеску.

Что касается габаритов Volvo S60, то они следующие: 4761х2040х1431 мм. При этом размер колёсной базы составляет 2 872 мм, а в багажный отсек вмещается до 442 л груза. Базовым мотором автомобиля стала 2,0-литровая «турбочетвёрка» T5, генерирующая 249 л. с. В сочетании с ним работает 8-скоростной «автомат» и полный привод. На разгон до 100 км/ч с места такому седану нужно 6,5 секунды.

 

 

 

Помимо этого, модель будет доступна с 2,0-литровым турбодвигателем с компрессором, мощность которого равна 310 силам. Также Volvo S60 получил две гибридные версии. Первую оснастили 2,0-литровым T8 с турбиной и приводным нагнетателем, а также электромотором. Суммарная отдача установки достигает 390 «лошадок». Производство нового Volvo S60 стартует осенью.

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