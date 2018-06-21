VistaNews.ru


Роскошный спорткар Lexus RC F за 6,5 млн сняли в центре Воронежа

Сегодня, 07:23

Роскошное купе заметили на проспекте Революции. Цены на такой автомобиль начинаются с отметки в 6,5 млн рублей.

Накануне в сеть попали фото необычного спорткара Lexus RC F, замеченного в центре Воронежа. Пользователи соцсетей «заценили» роскошный автомобиль и отметили, что он просто блестяще смотрится на улицах города.

Модель Lexus RC выпускается с 2014 года и пришла на смену Lexus IS. Автомобиль с приставкой F говорит о спортивном двигателе, установленном под капотом. Именно его засняли на улицах Воронежа.

Lexus RC F оснащен 5-литровым бензиновым двигателем V8, работающим в тандеме с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Первую «сотню» спорткупе набирает за 4,5 секунды, а максимальная скорость авто составляет 270 км/ч.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На тестах замечено «заряженное» купе Lexus LC F

Lexus готовит две новые версии флагманского купе Lexus LC

Lexus подготовил спецпредложения для российских клиентов в феврале

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем