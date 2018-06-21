Роскошный спорткар Lexus RC F за 6,5 млн сняли в центре Воронежа

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Роскошное купе заметили на проспекте Революции. Цены на такой автомобиль начинаются с отметки в 6,5 млн рублей.

Накануне в сеть попали фото необычного спорткара Lexus RC F, замеченного в центре Воронежа. Пользователи соцсетей «заценили» роскошный автомобиль и отметили, что он просто блестяще смотрится на улицах города.

Модель Lexus RC выпускается с 2014 года и пришла на смену Lexus IS. Автомобиль с приставкой F говорит о спортивном двигателе, установленном под капотом. Именно его засняли на улицах Воронежа.

Lexus RC F оснащен 5-литровым бензиновым двигателем V8, работающим в тандеме с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Первую «сотню» спорткупе набирает за 4,5 секунды, а максимальная скорость авто составляет 270 км/ч.