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Концерн Volkswagen приобрел долю в фирме Rimac

Сегодня, 10:44

Хорватская машиностроительная компания Rimac Automobili продала 10% своих акций. Ценные бумаги приобрел немецкий концерн Volkswagen. Вероятно, VW заинтересовался фирмой из-за ее технологий для электрокаров.

Накануне компания Rimac Automobili выпустила пресс-релиз, в котором в качестве покупателя акций указана компания Porsche. Это имиджевый ход, так как нет секрета в том, что немецкая премиальная марка принадлежит концерну Volkswagen.

Rimac Automobili представляет собой небольшую компанию, в которой трудится не более 400 человек. При этом она имеет широкую известность, в первую очередь, благодаря суперкарам Concept One и C Two. Также эту фирму знают по ее передовым технологиям в производстве компонентов для электрокаров. Услугами Rimac пользуются Koеnigsegg, Aston Martin, Jaguar Land Rover, Renault, Siemens и Magna. В скором времени наработки хорватских машиностроителей будут применены в электрокаре Pininfarina.

 

Скорее всего, Volkswagen намерен воспользоваться технологиями Rimac Automobili в своих электрокарах. Предполагается, что в случае, если сотрудничество сторон окажется удачным, VW приобретет еще долю хорватской фирмы.

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