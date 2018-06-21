Открыт первый завод Volvo в США

Сегодня, 10:18

На территории США построено первое предприятие компании Volvo Cars. Завод шведского автогиганта расположился в городе Чарлстон, Южная Каролина. Об этом проинформировал пресс-центр производителя.

Volvo Cars располагает в Европе двумя заводами по производству автомобилей, и одни заводом предприятием по выпуску двигателей. В КНР у шведов имеется три завода, а на территории Индии и Малайзии работают сборочные фабрики компании.

Американская площадка обошлась компании Volvo Cars примерно в 1,1 млрд долларов. За счет завода в городе Чарлстон появится 4 тысячи новых рабочих мест. Предприятие способно отгружать до 150 тысяч автомобилей в год.

На американском предприятии Volvo Cars осенью текущего года на конвейер станет среднеразмерный спорт-седан S60. Он разрабатывается на модульном шасси SPA. В 2021 году в США стартует сборка вседорожника XC90. Выпускаемые американским заводом машины Volvo отправятся как на местный рынок, так и на экспорт.