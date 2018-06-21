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Обновлённый родстер Mazda MX-5‍ стал мощнее

Сегодня, 06:00

Японская компания Mazda показала модернизированный родстер MX-5, предназначенный для авторынка Европы. В ходе рестайлинга автомобиль получил более мощный мотор и претерпел ряд косметических изменений.

Обновлённая Mazda MX-5 по-прежнему оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем Skyactiv-G с четырьмя цилиндрами, однако его производительность повысилась со 160 до 184 лошадиных сил. При этом крутящий момент увеличился с 200 до 205 Нм. Теперь мотор может раскручиваться до 7 500 оборотов в минуту, тогда как раньше этот показатель составлял 6 800 об/мин. Представители Mazda отметили, что после доработок двигатель стал звучать «более качественно».

К сожалению, пока неизвестно, как изменилась динамика родстера, однако версия со 160-сильным мотором тратит на разгон до 100 км/ч с места 7,3 секунды, при этом максимальная скорость достигает 214 км/ч.

 

В компании также подчеркнули, что доработкам подвергся с 1,5-литровый агрегат MX-5, но не уточнили его характеристики. Оригинальный вариант генерирует 131 «лошадку» и 150 Нм, что позволяет автомобилю разгоняться до первых 100 км/ч за 8,3 секунды.

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