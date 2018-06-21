Свежие рендеры обновлённой LADA Largus попали в сеть

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Недавно появилась информация о том, что рестайлинговая версия Largus может дебютировать в конце августа на мотор-шоу в Москве. На фоне этой новости независимые автомобильные дизайнеры решили создать рендеры новинки.

Перелицованный вариант минивэна Dacia Logan, которым является LADA Largus, сходит с конвейера с 2012 года. После обновления автомобиль получит новый дизайн передней части, как у LADA Vesta и Xray.

Так, новинка будет отличаться более крупными фарами, другим бампером, решёткой радиатора чёрного цвета и чёрной пластиковой отделкой боковых стоек. Ожидается, что изменения коснутся и заднего бампера. На рендерах этот элемент выполнен в стилистике Vesta. Также на боковых дверях машины будут более узкие молдинги.

Публичная презентация рестайлинговой LADA Largus, скорее всего, пройдёт на автосалоне в Москве в конце лета. На сегодняшний день Largus, под капотом которого установлен 88-сильный агрегат объёмом 1,6 литра, можно приобрести в РФ за 554 900 рублей. Вариант с более производительным мотором, выдающим 106 л. с., оценили в 645 400 рублей.

Напомним, продажи LADA в мае выросли на 14% относительно прошлогоднего показателя и достигли 28 654 автомобилей. Универсал LADA Largus занял третью позицию по популярности в РФ среди моделей марки.