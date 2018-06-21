Audi и Hyundai совместно займутся разработкой водородных авто

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Компании Audi и Hyundai объединят усилия ради совместной разработки моделей с водородными двигателями, что должно приблизить время их массового распространения. Автопроизводители уже подписали соответствующий договор.

В заключённом соглашении сказано, что немецкая и корейская марки начнут обмениваться патентами в сфере водородных технологий, а также дадут друг другу доступ к необходимым компонентам. Отметим, что в установках на топливных водородных элементах электроэнергия вырабатывается благодаря тому, что кислород и водород вступают в химическую реакцию, а вместо выхлопных газов остаётся только вода.

Представители Audi рассказали, что после 2020 года компания собирается наладить мелкосерийную сборку водородных автомобилей. В Audi работают над подобными технологиями уже около 20 лет.

Последним авто с водородной установкой от немецкой марки стал h-tron quattro, продемонстрированный в Детройте два года назад. Силовой агрегат этой машины состоит из 330 ячеек и может генерировать 150 л. с.

В свою очередь Hyundai в начале этого года показала серийный кроссовер Nexo, работающий на топливных ячейках. Такой автомобиль располагает 163 «лошадками» и способен преодолеть до 600 км на одном заряде.