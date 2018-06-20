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«ГАЗель» в Уфе решила «раскомплектоваться» на ходу

Сегодня, 16:14

Жители Уфы обсуждают инцидент, имевший место на одной из дорог. Грузовик «ГАЗель» начал разваливаться прямо во время движения.

Накануне на странице «БашДТП ДТП/ЧП Уфа и РБ» в социальной сети Instagram появились фотографии с места происшествия. На них видно «ГАЗель», у которой на ходу начал разваливаться задний мост.

Судя по подписи к фотографиям, происшествие имело место днем 20 июня на спуске на Салаватку, по улице 50 лет СССР. Подробности инцидента неизвестны, но можно предположить, что водитель грузовика не сразу заметил поломку, так как на одном из фото, похоже, машина запечатлена в движении. На другом снимке видно вышедшего из автомобиля удивленного водителя. В социальной сети пошутили, что «ГАЗель» решила «раскомплектоваться»

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в реке был обнаружен потопленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5 млн рублей. Местные жители считают, что водитель автомобиля переоценил его возможности.

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