Ликвидация маршруток в Ростове начнется с 4 августа

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В Ростове-на-Дону принят документ планирования новой маршрутной сети. Проект отредактировали и представили на портале администрации Донской столицы.

Для подбора перевозчиков в Ростове-на-Дону будут проводиться специальные торги. Впервые они состоятся в городе 28 июня. С 4 августа в Донской столице заработают новые маршруты, и для них предусмотрены регулируемые тарифы.

В 2015 году были разыграны маршруты: №1, 2, 11, 14, 27, 49, 57, 98, 99, а также маршрутные такси 10-МТ, 14-МТ, 16-МТ, 38-МТ, 40-МТ, 43-МТ, 48-МТ, 49-МТ, 66-МТ, 73-МТ, 80-МТ, 90, 90-МТ, 93-МТ, 98-МТ, 99-МТ. В проекте, опубликованном на сайте ростовской администрации, говорится, что эти автобусы в обычном режиме проработают до 1 января 2021 года. Троллейбусы отправятся на маршруты №10 «Центральный рынок ВОС» и №14 «Центральный рынок пл. 2-й Пятилетки» тоже 1 января того же года.

Напомним, ранее сообщалось об «автобусе-коптильне», замеченном горожанами на одной из дорог Ростова-на-Дону. Транспортное средство испускало катастрофическое количество выхлопных газов, делая себя черным от сажи, чем возмутило и насторожило общественность.