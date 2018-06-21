BMW запатентовала дизайн купе и кабриолета 8-Series Gran Coupe

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Баварские машиностроители занимаются проектированием новой модели BMW 8-Series Gran Coupe. На это указывают появившиеся в интернете патентные изображения новых купе и кабриолета, а также ранее появившихся визуализаций четырехдверного купе.

Новые BMW 8-Series Gran Coupe запатентованы в Бразильском национальном институте промышленной собственности. Весной Женевский автосалон стал местом презентации шоу-кара M8 Gran Coupe, а теперь патентные изображения говорят о том, что начата разработка товарных купе и кабриолета.

Новый BMW 8-Series Gran Coupe в длину составляет 4856 мм. Такой размер позволит ему прийти на замену актуальному Gran Coupe 6-Series. По некоторым данным, двухдверные купе и кабриолет позаимствуют моторы у четырехдверной модели. Это значит, что их силовая линейка будет состоять из двухтурбинного мотора V8 4.4 отдачей 523 л.с. и 750 Нм, а также 3-литрового 315-сильного двигателя с 680 Нм крутящего момента. Также есть вероятность, что купе обзаведется двухтурбинной силовой установкой V8 4.4 производительностью в 617 л.с. и 750 Нм. Когда ждать появления новинок, баварцы пока не сообщают.