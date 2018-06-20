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MG готовится представить новый кроссовер HS

Сегодня, 22:00

В модельной линейке MG, представленной пока только двумя кроссоверами GS и ZS, появится новый представитель, который тоже будет относиться к классу SUV. Сегодня, 20 июня, компания озвучила название новинки и опубликовала официальные эскизы.

Не так давно в базе министерства промышленности КНР появились изображения третьего кроссовера MG. Ожидалось, что уже сегодня автопроизводитель проведёт презентацию модели, однако китайцы ограничились тем, что раскрыли некоторые подробности о будущем «паркетнике».

Новинка внешне сильно напоминает прототип X-motion, продемонстрированный в этом году в Пекине. Модель выйдет на домашний рынок под индексом HS уже в четвёртом квартале нынешнего года, а до Великобритании автомобиль доберётся только в 2019 года. После того, как британскую марку MG купил концерн SAIC, китайский рынок стал для неё приоритетным.

СМИ Поднебесной пишут, что новый кроссовер получит платформу от Roewe RX5, в основе которого лежит та же архитектура с многорычажной подвеской сзади, что и у MG GS. Судя по обнародованным министерством промышленности документам, MG HS унаследует моторы от RX5.

 

 

 

Речь идёт о бензиновых 4-цилиндровых турбодвигателей объёмом 1,5 и 2,0 л, которые выдают 169 и 231 л. с. В следующем году MG HS получит гибридную и электрическую модификации.

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