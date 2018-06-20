В РФ появились Nissan X-Trail и Qashqai с системой "Яндекс.Авто"

Сегодня, 14:37

Японский автопроизводитель Nissan начал продажи X-Trail и Qashqai со встроенной платформой «Яндекс.Авто», сообщают представители компании. Водители теперь смогут одновременно задействовать браузер, навигатор, музыку и другие приложения.

Кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai получат мультимедийную систему, на дисплее которой будут высвечиваться данные нескольких сервисов, объединённых единым интерфейсом. Например, в одной части экрана будут появляться сообщения «Яндекс.Навигатора», в другой – отображаться прогноз погоды, а в третьей – возможность управления музыкальными сервисами. Вместе с тем у многих систем предусмотрено распознавание голосовых команд.

Система мультимедиа, которой оснастили Nissan X-Trail и Qashqai, имеет 4-ядерный процессор, 8-дюймовый сенсорный дисплей и2 ГБ оперативной памяти. Обновлять приложения можно при помощи связи 4G.

На данный момент платформу «Яндекс.Авто» получили также Toyota RAV4, Toyota Camry и Chery Tiggo 5. В ближайшем будущем её интегрирует в свои модели компания Renault. Отметим, недавно Nissan объявил о намерении применять высокопрочную сталь в своих новых автомобилях. Первыми подобные кузова получат машины марки Infiniti, которой владеет Nissan.