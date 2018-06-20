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Ford Focus предлагают в РФ с пакетом персонализации Black Pack

Сегодня, 13:30

Компания Ford Sollers начала принимать в РФ заказы на Focus с пакетом доработок внешности под названием Black Pack. Модель получила такую опцию в рамках обновления до следующего модельного года, уточнили в пресс-центре марки.

В связи с успехом особой серии White Black в компании решили создать Black Pack для Ford Focus. В новый пакет вошли окрашенный в чёрный цвет крыша и наружные зеркала, а также 16-дюймовые легкосплавные диски. При этом покупателям предлагают выбрать основной цвет кузова между красным (Candy Red) и светло-серебристым (Moondust Silver).

Отметим, что комплект персонализации можно заказать только для седана или хэтчбека Ford Focus в исполнении Titanium и Special Edition. В последнем варианте модель поступила в продажу в этом месяце: такой автомобиль оснащается кондиционером, противотуманными фонарями, передними сидениями с подогревом, стереосистемой с шестью динамиками, мультимедийным комплексом SYNC.

 

 

 

Ford Focus Special Edition приводится в движение 1,6-литровым мотором с отдачей в 125 лошадиных сил. В роли трансмиссии может выступать 5-скоростная «механика» или 6-диапазонная АКПП. Стоимость пакета Black Pack для версии Special Edition достигает 30 000 рублей, а для Titanium – 20 000 рублей.

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