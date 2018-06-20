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FCA отзывает в России внедорожники FIAT Freemont

Сегодня, 13:29

Итальянский автогигант FCA объявил новый отзыв в России. На этот раз сервисная кампания проводится для модели FIAT Freemont.

Росстандарт сообщил, что сервисная кампания FCA касается 246 экземпляров модели FIAT Freemont. В отзывных автомобилях может быть неисправным круиз-контроль. Существует вероятность короткого замыкания в системе, которое способно вызвать сбой работы программного обеспечения. Проблема чревата неправильной работой круиз-контроля, из-за которой он может не дать машине сбавить скорость, или вызвать ее ускорение.

В ближайшее время автомобилистам, которых касается сервисная кампания, придет уведомление с приглашением в сервисный центр. Специалисты проверят отзывные FIAT Freemont на наличие неисправности, и устранят ее бесплатно в случае выявления.

 

 

 

В прошлом году итальянцы проводили в России отзыв 616 кроссовер FIAT Freemont, проданных в стране с июня 2013 года по март 2015 года. Из-за перетирания проводки пластиковыми элементами на руле и краем опоры устройства звукового сигнала, в этих автомобилях также существовала угроза короткого замыкания.

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