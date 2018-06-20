Устройство Autopilot Buddy для «обмана» автопилота Tesla запретили в США

Сегодня, 15:04

Autopilot Buddy «обманывает» системы автопилота и безопасности электрокаров Tesla и позволяет водителю не держать руль. Правительство США пришло к выводу, что это не безопасно и запретило использование устройства.

Устройство Autopilot Buddy, обманывающее систему безопасности електрокаров Tesla, угрожает безопасности водителя. Поскольку оно заставляет систему думать, что водитель держит руки на руле, то система просто не предупреждает владельца о необходимости ручного управления.

Специалисты Управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) пришли к выводу, что данное устройство опасно для водителя и других участников дорожного движения. Хойди Кинг, глава NHTSA, уверена, что применение подобных устройств не приемлемо, поскольку не просто мешает работе системы безопасности, но и отвлекает водителя от дороги.