Renault специально для России подготовит кросс-версию седана Logan

Сегодня, 13:01

Компания Renault выпустит внедорожную модификацию популярного в России седана Logan. Новинку покажут публике на Московском автосалоне в августе этого года, а сборку автомобиля наладят на предприятии компании «АвтоВАЗ».

«Внедорожный» Renault Logan можно будет приобрести на российском рынке начиная с ноября текущего года, пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров. Новая версия седана будет отличаться увеличенным до 195 мм дорожным просветом и дополнительным обвесом из пластика. Кроме того, несущественные обновления ожидаются в салоне.

Под капотом кросс-версии Renault Logan разместится 1,6-литровый мотор, который будет доступен в нескольких вариантах мощности. В тандеме с ним будут работать вариатор, который заменит прежний 4-ступенчатый «автомат», и передний привод. Другие подробности о технической «начинке» модели пока остаются загадкой.

Отметим, что в Москве в конце лета также состоится презентация кросс-купе от Renault. Данный автомобиль будут производить на предприятии Renault в российской столице. В продаже модель появится не раньше лета следующего года.

Напомним, сегодня россияне могут купить стандартный седан Logan по цене от 534 000 до 790 000 рублей. Примечательно, что Renault Logan занимает второе место по продажам среди иномарок, производство которых организовано в России.