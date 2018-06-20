В Воронеже футбольные фанаты танцевали на авто и переворачивали автобус

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Вчера в Воронеже после футбольного матча болельщики утроили целое представление. Непристойное поведение фанатов можно было увидеть в центре города возле вокзала.

В городе молодые люди оказались проездом. Они ехали на поезде Москва-Волгоград. После того как болельщики узнали о победе российской сборной, вышли на станции «Воронеж -1». Они начали жечь фаеры, танцевать на автомобилях, а затем и вовсе расшатали и перекинули микроавтобус. Все эти действия очевидцы записали на видео, которое уже попало в сеть.

Сотрудники правопорядка узнали, что фанатам необходимо вернуться в поезд, чтобы продолжить путь. Тогда они не стали их задерживать.

Напомним, что вчера прошел футбольный матч Россия – Египет, который российская сборная сборная выиграла со счетом 3:1.