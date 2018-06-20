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Ford и Volkswagen создают стратегический альянс

Сегодня, 12:23

Автопроизводители Ford и Volkswagen собираются объединиться в стратегический альянс, который займётся выпуском коммерческого транспорта, передаёт Autocar. Оба автоконцерна высоко оценили плюсы такого шага.

Американская и немецкая компании совместно займутся разработкой новых моделей коммерческих машин, чтобы снизить расходы и ускорить этот процесс. Отмечается, что альянсу предстоит заниматься исследованиями и разработками.

Кроме того, сильный игрок на европейском авторынке в лице Volkswagen и Ford, имеющий высокие продажи в США, помогут друг другу усилить позиции на тех рынках, где компании менее успешны. Представители компаний подчеркнули, что сотрудничество не предполагает покупку акций ни одной из сторон.

Генеральный директор европейского офиса Ford отметил, что в компании с нетерпением ждут возможности познакомиться с командой Volkswagen, чтобы общими усилиями быстро реагировать на изменения на рынке коммерческих авто. Топ-менеджер Volkswagen в свою очередь назвал альянс с Ford главным элементом стратегии немецкой компании, рассчитанной на ближайшие семь лет.

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