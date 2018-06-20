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В Воронеже сотрудники ДПС устраивают засады на водителей

Сегодня, 11:58

Полицейских заметили в гражданской машине в Новоусманском районе на участке дороги между населёнными пунктами Бабяково и Орлово. Ролик длительностью в три минуты снял житель Воронежа Гаджи Бабаев.

Воронежец считает, что сотрудники ДПС организовывают засады на водителей. На видео попала подозрительная легковая машина, в которой находились двое мужчин в светоотражающих зелёных жилетах. После того, как предполагаемые инспекторы ДПС увидели, что их снимают, они как можно быстрее забрали дорожные конусы и уехали.

Как пояснил Бабаев, вместо специальной камеры нарушения ПДД регистрируют полицейские, которые маскируются под «дорожников». Воронежский водитель также уточнил, что ДПС стояли возле сложного перекрёстка, где очень просто наехать на сплошную полосу и оказаться на «встречке». На видео можно заметить, что тоже самое сделал гражданский автомобиль.

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