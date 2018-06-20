Peugeot 308 и Peugeot 508 покидают рынок России

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Французы приняли решение о прекращении продаж хэтчбека Peugeot 308 и седана Peugeot 508 в России. При этом, последняя модель после смены генераций вернется в РФ в следующем году.

Официальный сайт французского бренда в России уже исключил из прайса модели Peugeot 308 и Peugeot 508. В отечественном офисе марки подтвердили информацию о прекращении продаж хэтчбека и седана в РФ. Уход последнего обусловлен окончанием производства первой генерации автомобиля. Машина переформатировалась в лифтбек, и должна появиться в России в 2019 году.

Еще до кризиса модели Peugeot 308 и Peugeot 508 не могли похвастаться хорошими продажами. Так, в 2013 году хэтчбек отличился результатом в 1 485 реализованных в России единиц, а седан был продан в количестве 808 экземпляров. После первого обвала рубля в 2014 году продажи «308-го» составили 654 машины. В 2015 году этот показатель упал до 308 автомобилей. В 2016 году дилеры реализовали всего 41 единицу модели, а в 2017 году россияне приобрели лишь 31 хэтчбек. Седан в 2014 году разошелся тиражом в 448 экземпляров, в 2015 году было продано 148 машин, в 2016 году продажи модели составили 24 единицы, а за 2017 год россияне купили 9 автомобилей.

За январь-май нынешнего года хэтбчек Peugeot 308 обрел в России 15 покупателей. За тот же период седан Peugeot 508 разошелся по стране тиражом в 60 единиц.