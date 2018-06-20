В Воронеже водителя из Тулы поймали за нарушением

Сегодня, 12:21

В Воронеже одной из самых обсуждаемых тем является нарушение водителями правил дорожного движения. Один из очевидцев сфотографировал недобросовестного водителя красного Mercedes, когда тот пересекал сплошную.

Красный Mercedes принадлежит владельцу из Тульской области. Водитель нарушил правила дорожного движения на Чернавском мосту в Воронеже и это сфотографировал очевидец. Тульского водителя поймали на горячем.

Владелец красного Mercedes хотел поменять сторону движения, однако сделал это в неположенном месте и пересек сплошную линию на Чернавском мосту. Один из местных жителей попытался оправдать, что водитель просто не знаком с местностью и заплутал, поскольку многие водители ведут себя странно на дороге, когда не знаю пути. Несмотря на обстоятельства, водитель Mercedes нарушил ПДД и должен понести наказание.