Toyota Land Cruiser 200 с "плохой кармой" вытянули из реки в Татарстане

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Жители Татарстана обсуждают очередное видео с потопленным внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Ролик появился в интернете и вызвал споры между пользователями соцсетей, так как некоторые из них считают, что в показанном ранее сюжете запечатлен другой «вездеход» этой же модели, который тоже оказался в воде.

Новый видеоролик был опубликован на странице «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в соцсети Instagram. В сюжете видно, как трактор вытягивает из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

На данный момент нет информации о том, что именно произошло с внедорожником Toyota Land Cruiser 200, и каким образом он оказался в воде. Но этот автомобиль удивил тем, что, будучи полностью в воде, он работал, как видно в видеоролике, и полный привод исправно вращал все колеса на высоких оборотах. Возможно, это облегчило трактору вытягивание внедорожника из воды.

Напомним, ранее на той же странице в Instagram опубликовали видео с потопленным Toyota Land Cruiser 200 в Татарстане, снятое с проплывающей мимо него лодки. Теперь, когда появилось второе видео с потопленной машиной, между пользователями соцсетей начался спор, так как некоторые считают, что в роликах запечатлены разные машины. Дело в том, что в первом видео у внедорожника черные фары и на капоте имеется «мухобойка», а во втором видео запечатлена такая же модель, но со светлыми фарами и без «мухобойки». Пользователи интернета считают, что «у Toyota Land Cruiser 200 карма плохая».