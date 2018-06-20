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Великобритания запретит автомобили с ДВС к 2040 году

Сегодня, 17:43

Великобритания не намерена отказываться от планов по прекращению продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами, которые должны быть воплощены в жизнь к 2040 году. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник в правительстве.

В минувшем году консервативное правительство Терезы Мэй сообщило, что в 2040 году вступит в силу запрет на новые машины, работающие на бензине и дизтопливе. В понедельник, 18 июня, в Financial Times появилась информация о переменах в данных планах, однако не уточнялось какие.

В настоящее время анонимный источник сообщил о неизменности намерений властей. К 2040 году прекратится продажа бензиновых и дизельных автомобилей, при этом по новому законодательству будут разрешены гибриды. В правительстве Великобритании на сегодняшний день обговаривают последние детали законопроекта.

Отметим, что подобные запреты собираются вводить и другие страны. Например, Франция тоже собирается отказаться от традиционных ДВС к 2040 году. Норвегия планирует полностью перейти на экологичный транспорт уже к 2025 году, а Германия – к 2030 году. Не отстаёт от европейских государств и Индия, которая намерена выполнить план по переходу на электрокары до 2030.

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