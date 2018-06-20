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General Motors показал модернизированный Humvee NXT 360 в Париже

Сегодня, 19:00

Американский автогигант General Motors представит в Париже обновлённый внедорожник Humvee NXT 360. Модели претерпела изменения не только в плане дизайна, но и технической составляющей.

Внедорожник Humvee производится с 1984 года, за этот период машина почти не менялось. Такие автомобили поставляются на вооружение ВС США, их также могут приобрести частные клиенты. Новинка, получившая имя NXT 360, превосходит предшественника по мощности и проходимости. Кроме того, машина стала выглядеть современнее, хотя и сохранила все узнаваемые черты.

Стараниями инженеров компании старый 6,5-литровый турбомотор V8 стал генерировать на 70 лошадиных сил. Теперь его производительность достигает 250 лошадиных сил при 624 Нм крутящего момента. Данный агрегат сочетается с 6-скоростной трансмиссией, которая пришла на смену прежней 4-ступенчатой КПП.

 

 

Также Humvee NXT 360 получил доработанную подвеску, расширенные колёсные арки и огромные покрышки, за счёт чего машина теперь способна преодолевать более существенные преграды. При массе в 7 100 килограммов внедорожник обладает впечатляющей проходимостью.

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