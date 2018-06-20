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Смекалистый воронежец вздремнул между креслами маршрутки

Сегодня, 08:35

В воронежском маршрутном такси «3в» сфотографировали «распальцованного» пассажира, уснувшего прямо на полу между сидениями. После того, как снимок попал в интернет, пользователи обратили внимание на положение пальцев мужчины.

Смекалистый воронежец решил вздремнуть на полу автобуса, где люди обычно ставят ноги. Кроме того, на опубликованном снимке видно, что другие пассажиры маршрутки не обращают внимания на мужчину, который наслаждается сном.

В социальных сетях пользователи придумали множество забавных комментариев к фотографии: «Притомился малость», «Как птенец выпал с гнезда», «Мама мне ко 2-й паре», «Когда решил, что весь мир подождет».

Вместе с тем нашлись и люди, которые не считают ситуацию смешной. Один из пользователей предположил, что мужчина мог плохо себя чувствовать: «Да жарко, что вы такие злые, солнечный удар, наверное!»

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