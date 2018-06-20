Ждём Karoq: Россияне не хотят покупать Skoda Yeti даже по скидке

Сегодня, 09:28

Чешская компания Skoda прекратила выпуск автомобилей Yeti. Сейчас распродаются остатки с дилерских складов.

Автомобиль сняли с производства еще в феврале этого года, но не смотря на значительное снижение цены, запасы Yeti еще не распродали. В мае россияне приобрели 252 внедорожника, а это на 51,7% меньше, чем в предыдущем месяце. Значительный спрос наблюдался в январе-апреле, что, скорее всего, вызвано низкой стоимостью кроссовера, в то время как на другие автомобили цены увеличивались.

По официальным данным на складах осталось не больше 100 автомобилей, но ожидается, что спрос в июне будет не велик. Skoda Yeti уже нашли замену. На смену ему придет Skoda Karoq мощностью в 115-190 лошадиных сил.