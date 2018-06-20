В России подорожал почти весь модельный ряд Subaru

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С начала года в России иностранные производители авто продолжают менять ценники на свою продукцию. Японский автобренд Subaru увеличил стоимость почти всего модельного ряда на 30 000 – 100 000 рублей.

В результате изменения расценок на авто Subaru в России наименьшие изменения цен коснулись кроссовера Forester и XV. Базовые версии предлагают по старым расценкам, а остальные модификации подорожали на 30 000 рублей. Теперь клиентам предлагают Forester по цене от 1 699 000 до 2 670 000 рублей, а XV – от 1 599 000 до 2 070 000 рублей.

Расценки на кросс Outback изменились существеннее: авто подорожало на 40 000 рублей. Самая бюджетная модификация доступна по цене от 2 489 000 рублей, а за полное оснащение придется заплатить 3 340 000 рублей.

Максимальные изменения коснулись спортивных седанов Subaru WRX и WRX STI, стоимость которых выросла на 50 000 – 100 000 рублей. С июня авто предлагают по цене от 2 529 000 до 3 530 000 рублей.